Caroline van der Plas betreurt actie Ajax-supporters: 'Heel sneu, misschien ben ik een watje'

Het vertrek van Edwin van der Sar als algemeen directeur van Ajax was dinsdag ook onderwerp van gesprek bij Jinek. Caroline van der Plas, die eigenlijk was aangeschoven om te vertellen over de zetelwinst van de BoerBurgerBeweging bij de Eerste Kamerverkiezingen, liet zich desgevraagd uit over het pijnlijke afscheid.

"Hij moet zijn eigen keuze maken, maar wat ik heel jammer vind, is dat dit eigenlijk blijft hangen na een heel mooie carrière", reageerde Van der Plas. "Nederland heeft ontzettend van hem genoten in zijn hoogtijdagen. Ik vind het altijd wel een beetje sneu dat dit blijft hangen en het mooie en goede wat hij heeft gedaan niet."

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen werd Van der Sar massaal uitgejouwd door de fans van Ajax. Dat vond Van der Plas betreurenswaardig. "Ze zullen er goede redenen voor hebben, maar dat iemand zo wordt uitgejouwd… Dat vind ik een beetje tekenend voor de samenleving op dit moment. Cancelcultuur, mensen meteen boos… Ik vind het een beetje zielig voor hem dat het op deze manier moet gaan."

Ze vindt het jammer dat Van der Sar na zo'n lange carrière op deze manier vertrekt. "Die fans geven ook uiting aan wat zij vinden. Ik ben misschien een watje wat dat betreft, maar ik vind het allemaal zo hard tegenwoordig. Dat zie je overal, in de hele samenleving. Voor de persoon Van der Sar vind ik het dan heel sneu."