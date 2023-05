Cillessen na blunders klaar bij Oranje? 'Hij is een betere keeper en heeft ook toekomst'

Jasper Cillessen vreest voor zijn toekomst als basisklant bij het Nederlands elftal. De sluitpost verkeert momenteel in een zeer matige vorm bij NEC, waar hij in de laatste weken verschillende gigantische blunders maakte. Voormalig international Ed de Goeij denkt dat het tijd is voor iemand anders in het doel bij Oranje.

Onder Ronald Koeman speelde Cillessen in de eerste twee interlands van de nieuwe periode nog tegen Frankrijk en Gibraltar. Destijds waren Andries Noppert (sc Heerenveen) en Justin Bijlow echter afwezig, waardoor er weinig andere smaken waren voor Koeman. Cillessen kreeg echter wel de voorkeur boven Mark Flekken (sc Freiburg) en de talentvolle Bart Verbruggen (Anderlecht). Sindsdien is de sluitpost bij NEC echter aan het blunderen geslagen, ziet ook De Goeij.

“Keepers van Oranje moet het nu-moment hebben. Ze moeten niet worden geselecteerd op basis van hoe ze aan het begin van het seizoen hebben gepresteerd”, stelt de voormalig 32-voudig international tegenover De Gelderlander. “Ook degenen die op de bank zitten, moeten er klaar voor zijn om er meteen te staan. Als hij fit is, vind ik Justin Bijlow een betere keeper dan Cillessen en hij heeft ook de toekomst.”

Dat Cillessen momenteel in een mindere verkeert, is volgens De Goeij extra lastig, omdat hij als grote naam naar NEC werd gehaald. “Pakt hij veel ballen, dan zegt iedereen: daar staat hij ook voor. Nu maakt hij in korte tijd een aantal fouten en krijgt hij de hele boel over zich heen. Maar als hij komend weekend weer de held is, is iedereen alles vergeten”, aldus De Goeij over Cillessen, die door de vorige bondscoach Louis van Gaal voor het WK in Qatar nog werd gepasseerd.

In de podcast van FCUpdate.nl werd de situatie van Cillessen ook besproken. Daar was de conclusie niet alleen dat de keeper voorlopig geen optie zou moeten zijn voor het Nederlands elftal, maar werd ook gesuggereerd dat een basisplaats bij NEC mogelijk wel onder druk staat. In de race om de play-offs heeft Cillessen meerdere dure punten gekost, terwijl concurrent Mattijs Branderhorst tot dusver ook altijd goed presteerde. “Kun jij de bekerwedstrijd tegen Feyenoord nog herinneren?”, werd er onder meer gezegd.