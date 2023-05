Contractverlenging Pasveer 'exemplarisch voor onduidelijke situatie' Ajax

Remko Pasveer is sinds de komst van Gerónimo Rulli veroordeeld tot een rol als reservekeeper bij Ajax. Desondanks bereikte de routinier enkele maanden geleden al overeenstemming met de Amsterdammers over een nieuw contract. Volgens De Telegraaf heeft de club sindsdien echter al maanden niets meer van zich laten horen richting Pasveer.

"De afspraken zouden vervolgens op papier worden gezet", schrijft de krant over de volgende stap die Ajax had moeten nemen als het inderdaad langer door zou willen met Pasveer, "maar daarna is het stil geworden van de zijde van Ajax", vervolgt het bericht.

Volgens de krant staat het uiblijven van een aanbieding niet op zichzelf, maar is het gebeuren "exemplarisch voor de onduidelijke situatie bij de Amsterdamse club." Daarmee wordt gedoeld op de "vele wisselingen" in de technische organisatie in de Johan Cruijff Arene, waar Gerry Hamstra recent vertrok en de Duitser Sven Mislintat begon als nieuwe directeur voetbalzaken.

Het huidige contract van doelman Pasveer loopt komende zomer af. De doelman kwam in de zomer van 2021 transfervrij binnen bij Ajax, dat hem overnam van Vitesse met het idee een ervaren tweede doelman in huis te halen. Door de dopingschorsing van toenmalig eerste keus André Onana liep het echter helemaal anders en groeide Pasveer uit tot eerste keeper en mocht hij in september 2022 zelfs debuteren in het Nederlands elftal. Dit seizoen werd de doelman één van de slachtoffers van de mindere resultaten en raakte hij zijn basisplaats kwijt aan Rulli, die in de winter werd overgenomen van het Spaanse Villarreal.