Cruijff last een pauze in bij FC Barcelona en denkt na over zijn toekomst

Jordi Cruijff heeft besloten om een pauze te nemen bij FC Barcelona om na te denk over wat hij wil gaan doen in de toekomst. De zoon van Johan Cruijff werkt op dit moment nauw samen met Mateu Alemany, maar die gaat vertrekken bij de Catalanen.

Het vertrek van Alemany is een voor en na voor Barcelona en Cruijff vraagt zich volgens Sport af of het de moeite waard is om bij de club te blijven. De Nederlander wil nog even aankijken hoe de club omgaat met het vertrek van Alemany en beslist aan het einde van de maand over zijn eigen toekomst. Cruijff kan mogelijk ook de positie overnemen de vertrekkende bestuurder.

Joan Laporta en Xavi Hernández hebben los van elkaar een ontmoeting gehad met Deco, die in aanmerking komt voor de positie van Alemany. Bij deze meetings was Cruijff niet aanwezig en dat lijkt ook mee te spelen in de beslissing van de huidige sportief directeur van Barcelona.

Het lijkt er ook op dat er nog een discussie is tussen Cruijff en Xavi over een mogelijke overstap van Xavi Simons naar de Catalanen. De Nederlandse bestuurder ziet het wel zitten in de huidige sterspeler van PSV, maar trainer Xavi is wat minder happig op de international van Oranje, meldt Joan Fontes.