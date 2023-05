Het is een eeuwenoud cliché, dat Ajax veel successupporters heeft. In de podcast van FCUpdate bespreken host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman het komende seizoen van de Amsterdammers, waarin de Conference League het podium zou kunnen vormen. Stan is Ajacied en probeert er een positieve les uit te trekken. "Dan raakt Ajax de successupporters kwijt, dat zijn er nogal wat", zegt hij lachend in de podcast.

Vanaf minuut 11:45 gaat het over de strijd om plek twee, daarna gaat het over de realiteit wanneer Ajax vierde zou worden in een gitzwart scenario.