De beoordelingen van Feyenoord: invallers maken het verschil

Feyenoord heeft donderdagmiddag met 1-3 gewonnen van FC Emmen en stuurde die club naar de play-offs om promotie en degradatie. Na het kampioenschap van de Rotterdammers en een feestweek won de ploeg van Arne Slot door een doelpunt van Oussama Idrissi en twee goals van matchwinner Danilo. FCUpdate.nl maakt de balans op in cijfers.





Opstellingen en beoordelingen*





Feyenoord: Bijlow 6.5; Geertruida 7, Wieffer 6, Hancko 6.5, Hartman 6 (84. Lopez -); Timber 6 (58.Kasanwirjo 6), Szymanski 6 (66. Danilo 7.5), Kökçü 6; Paixao 6.5 (58. Jahanbakhsh 7), Giménez 6, Idrissi 6.5 (58.Dilrosun 6).

Man of the match: Danilo

* een speler moet minimaal twintig minuten in actie komen voor een beoordeling