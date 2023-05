'De blessure van Martinez is de reden dat Manchester United de top vier kan mislopen'

Het dondert en het bliksemt bij Manchester United. The Red Devils leken comfortabel naar een Champions League-ticket te cruisen, maar een opvallende nederlaag op bezoek bij AZ-opponent West Ham United zorgt toch voor zweterige handjes op Old Trafford.

Host Stan Timmerman en redacteur Nathan Sprey hebben het in de FCUpdate Podcast over Man United en belichten de belangrijke rol van Lisandro Martinez in de ploeg van trainer Erik ten Hag. "De blessure van Martinez is de reden dat Manchester United de top 4 kan mislopen" zegt Stan. Volgens Nathan is het probleem nog iets breder.