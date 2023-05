De Graafschap won vrijdagavond met 2-1 van MVV Maastricht. Het had echter niet veel gescheeld of de club uit Doetinchem had voor eigen publiek een zeer knullig eigen doelpunt gemaakt. Doelman Hidde Jurjus schoot een uittrap namelijk tegen ploeggenoot Rio Hillen aan. De bal vloog vervolgens richting het doel van Jurjus, die net op tijd redding kon brengen.

😳 Bijna een gigantische blunder van Hidde Jurjus…



"Oh Jurjus, wat doe je?!" pic.twitter.com/cH7TZkFAWZ — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2023