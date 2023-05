De Telegraaf komt met keiharde conclusie na wanvertoning Ajax in Enschede

John Heitinga is bezig aan zijn laatste dagen als hoofdtrainer van Ajax. Dat concludeert De Telegraaf na de wanvertoning die Ajax zondagmiddag leverde op bezoek bij FC Twente. De Amsterdammers gingen in Enschede weliswaar met een 1-0 voorsprong rusten, maar in een erbarmelijke tweede helft kregen ze er drie om de oren. Was het de laatste wedstrijd van Heitinga?

De oud-speler van Ajax werd eind januari aangesteld als vervanger van de ontslagen Alfred Schreuder. Heitinga kende een prima start als hoofdtrainer. Vooral de resultaten in de Eredivisie stemden tot tevredenheid in de Johan Cruijff ArenA. Op 19 maart had Ajax zelfs de koppositie kunnen overnemen van Feyenoord, maar door een 3-2 nederlaag zagen de Amsterdammers de rivaal verder weglopen. Het ging sindsdien van kwaad tot erger voor Ajax, dat niet alleen de bekerfinale verloor van PSV, maar ook de tweede plek moest afstaan aan de Eindhovenaren.

“Uitgerekend PSV heeft voorkomen dat Ajax helemaal het lachertje van dit seizoen is geworden”, schrijft De Telegraaf na de nederlaag van Ajax in Enschede. “Door de zege van de Eindhovenaren bij AZ (1-2), bleef de wanvertoning van de onttroonde landskampioen bij FC Twente (3-1) zonder gevolgen. Ajax gaat zodoende op zijn tandvlees en niet op eigen kracht de Europa League in. Vervelend voor John Heitinga is dat zijn spelers en hij de kersverse directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog meer munitie hebben gegeven om afscheid te nemen van de interim-trainer. Heitinga’s dagen zijn geteld.”

Mislintat zei bij zijn komst naar Ajax nog dat Heitinga op ‘pole position’ lag om ook volgend seizoen hoofdtrainer te zijn. De resultaten en het spel werden er sindsdien echter niet beter op. Het blijft desondanks wachten op duidelijkheid uit Amsterdam. Heitinga gaf na afloop van de wedstrijd in de Grolsch Veste aan dat hij verwacht dat er snel eindelijk duidelijkheid komt. “Voor Ajax is het uithuilen en volgend seizoen opnieuw beginnen. Een geluk bij een ongeluk voor Mislintat is dat hij in Enschede op een presenteerblaadje kreeg waar het allemaal aan schort. Het zal hem helpen bij de hoogst noodzakelijke reparatiewerkzaamheden”, stelt De Telegraaf.