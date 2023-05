Degradatie met FC Groningen levert Elvis Manu bijzonder twijfelachtig record op

Elvis Manu (29) was afgelopen winter één van aanwinsten van FC Groningen in een poging degradatie te ontlopen. Ook met de oud-speler van onder meer Feyenoord, SC Cambuur en Go Ahead Eagles aan boord wist de club echter niet aan dat noodlot te ontsnappen, wat Manu direct een twijfelachtig record oplevert.

Manu degradeert dit seizoen namelijk voor de zesde keer in zeven jaar tijd, een statistiek die geen enkele andere speler in Europa hem kan nazeggen. Dat schrijft het Zwitserse Blick, dat Manu direct uitroept tot de absolute 'degradatiekoning' van het continent. Met Go Ahead, afgelopen zondag de tegenstander die de deur naar lijfsbehoud definitief dichtgooide voor Groningen, zette Manu zijn serie in het seizoen 2016-17 in.

De degradatie in Deventer vormde het startsein voor een hele reeks buitenlandse avonturen voor Manu, maar ook in den vreemde wist het degradatiespook hem te vinden. In Turkije gleed hij achtereenvolgens met Gençlerbirligi en Akhisar Belediyespor af naar het tweede niveau, waarna China zijn volgende bestemming werd. Daar wachtte Manu bij Beijing Renhe in de hoofdstad Peking echter hetzelfde lot.

Manu trok daarna richting oost-Europa, waar hij zich met de Bulgaarse topclub Ludogorets even geen zorgen over de gevreesde streep hoefde te maken. In de winter van 2022 nam het Poolse Wisla Kraków hem echter over van de Bulgaren, en ook met die club was het raak, waarna Manu bij Botev Ploviv terugkeerde in Bulgarije. Na een prima halfjaar huurde FC Groningen hem vervolgens met het idee dat hij bij zou kunnen dragen aan de strijd om lijfsbehoud, maar dat bleek tevergeefs.