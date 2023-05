Depay onthult: vader vroeg om dit absurde geldbedrag tijdens laatste ontmoeting

Memphis Depay heeft via Instagram onthuld dat zijn vader hem tijdens hun laatste ontmoeting om een fors geldbedrag vroeg, ondanks dat het contact tussen de twee niet goed is. In totaal vroeg de vader van Depay de Oranje-international om een bedrag van liefst 5 miljoen euro, zo onthult laatstgenoemde.

Depay plaatst deze week op zijn Instagram Story een video van rapper Logic, wiens officiële naam Sir Robert Bryson Hall II is. Logic vertelde in een interview dat hij nauwelijks contact heeft met zijn biologische vader en nooit op hem heeft kunnen bouwen. Desondanks vroeg de vader van Logic hem om een bedrag van 1 miljoen dollar (omgerekend ongeveer € 914.000,00).

Depay herkent zich overduidelijk in de anekdote van Logic. Van de aanvaller van Atlético Madrid is eveneens bekend dat hij op jonge leeftijd in de steek werd gelaten door zijn vader, waarna de twee maar amper contact hadden. Toch zou de vader van Depay graag meegenieten van het succes van zijn zoon.

Depay onthult via Instagram Story dat zijn vader hem de laatste keer dat de twee elkaar spraken vroeg om een zeer fors bedrag: “1 miljoen is nog weinig. De laatste keer dat ik mijn vader sprak, vroeg hij om 5 miljoen lol”, schrijft Depay, die zijn boodschap afsluit met een zogenoemde facepalm.