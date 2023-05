Derksen verklapt de topkandidaat bij PSV; Nijhuis komt met andere suggestie

Phillip Cocu en Peter Bosz zijn de belangrijkste kandidaten om aan de slag te gaan als trainer van PSV, zo denkt Johan Derksen. De analist van Vandaag Inside heeft de indruk dat Cocu er iets beter voor staat bij de clubleiding.

"Bij PSV schijnen ze dus een beetje uitgekeken te zijn op jonge trainers die daar beginnen met hun carrière, na Van Bommel en Van Nistelrooij, en ze schijnen dus te kiezen tussen Bosz of Cocu", zegt Derksen in het praatprogramma. "Maar ik had de indruk dat Cocu er iets beter voorstond in Eindhoven. Want het argument is dan dat hij ze drie keer kampioen heeft gemaakt." Bosz zou ook in de belangstelling staan van Ajax.

Scheidsrechter Bas Nijhuis, ook aanwezig in het praatprogramma, komt met een andere suggestie. "Waarom zou Ron Jans geen trainer kunnen worden bij PSV? Dat is ook een verbinder toch? Als ik zie hoe hij dat bij Twente heeft gedaan…" Geen gekke gedachte, erkent Derksen. "PSV zou wel kunnen, ja."

Cocu werd zondag voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Vitesse, de club waarvan hij trainer is, gevraagd naar een mogelijke terugkeer in het Philips Stadion. "Uiteraard heb ik de ontwikkelingen bij PSV meegekregen. Maar een rentree is nu absoluut geen item. Volgens mij is PSV nog helemaal niet bezig met het aanstellen van de nieuwe trainer. Bij mij is PSV geen punt. Ik zit hier, bij Vitesse."

