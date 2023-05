'Ajax komt tóch weer uit bij Bosz, nieuwe rol voor Heitinga'

Ajax denkt toch weer aan Peter Bosz als trainer voor volgend seizoen. De clubleiding lijkt op zoek naar een permanente opvolger van John Heitinga. "Nu schijnt toch Peter Bosz weer in beeld te zijn en dat hij assistent wordt", zegt Wilfred Genee maandagavond bij Veronica Offside.

Heitinga slaagde er niet in om Ajax naar de voorrondes van de Champions League te loodsen. De ploeg eindigde het seizoen op de derde plek en sloot zondag af met een 3-1 nederlaag tegen FC Twente. Heitinga werd aangesteld als interim-trainer na het ontslag van Alfred Schreuder.

De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat kondigde al vrij snel aan dat Heitinga op pole-position lag om volgend seizoen de trainer te zijn. Definitieve zekerheid kreeg Heitinga echter alsmaar niet. Na de nederlaag tegen Twente zei hij te verwachten dat er 'aankomende week duidelijkheid is'.

Dat Ajax nu weer uitkomt bij Bosz, is erg opvallend. De clubloze oefenmeester, die in het seizoen 2016/17 al aan het roer stond in Amsterdam en toen de Europa League-finale haalde en tweede werd in de competitie, solliciteerde de afgelopen maanden nadrukkelijk naar de functie. Ajax zocht toen echter geen contact.