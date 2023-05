Heitinga hoorde nog niets van Ajax, maar verwacht snel duidelijkheid

Ajax-trainer John Heitinga verwacht dat er volgende week meer duidelijkheid komt over zijn toekomst bij de Amsterdamse club. De oefenmeester ging zondag met zijn ploeg met 3-1 onderuit bij FC Twente en gaf na afloop van het duel aan nog steeds niets van de beleidsbepalers van Ajax gehoord te hebben.

Een Ajax-onwaardig seizoen zit erop voor de Amsterdammers, waardoor het vizier nu richting de toekomst moet. Over de trainerspositie bestaat nog steeds onzettend veel onduidelijkheid, maar volgens Heitinga komt daar snel verandering in: "Ik denk dat er aankomende week duidelijkheid is. Nee, ik heb nog niets gehoord. Als ik informatie kan delen, doe ik dat, maar ik kan nu niet meer zeggen dan ik je nu vertel. We moeten verder", aldus de coach, die met Ajax op een derde plek in de Eredivisie is geëindigd.

Ajax maakte nog kans op de tweede plek, maar mag uiteindelijk de handen dichtknijpen met plek drie in de Eredivisie, omdat PSV haar sportieve plicht deed en zegevierde op bezoek bij nummer vier AZ: "Dit is pijnlijk na de successen van afgelopen jaren. We zijn best verwend geweest, maar de realiteit is dat we derde zijn geëindigd. Het is klote dat je hem zo afsluit", besluit de 39-jarige trainer.

Net als Davy Klaassen was Heitinga van mening dat het slechte veld niet meehielp in de opbouw, waardoor Ajax beter een andere keuze had kunnen maken: "In de eerste helft moet je misschien meer vanuit de tweede bal gaan spelen. FC Twente was vandaag veel sterker dan dat wij waren."