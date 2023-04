Heitinga is hard voor Wijndal: 'Hij voldoet niet, vluchten of vechten'

Ajax-trainer John Heitinga heeft tekst en uitleg gegeven over de enigszins opmerkelijke keuzes die hij maakte zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Het passeren van Owen Wijndal, de basisplaats van Brian Brobbey en het naar achteren halen van Edson Alvarez: over alle keuzes gaf Heitinga uitleg.

“Bergwijn is niet fit genoeg voor negentig minuten. Gelukkig kan hij erbij zijn, hij kan invallen”, zei de coach bij ESPN. Brobbey is zijn vervanger, Dusan Tadic schuift naar links. "Dit is een kans voor Brian. Dit is een ideale situatie voor hem. Hij heeft het zelf in de hand. Hij heeft exceptionele kwaliteiten, maar hij traint niet altijd zoals we willen. Maar dan moet je hem er ook een keer opgooien. Hij wil heel graag topscorer worden.”

De trainingsintensiteit van Brobbey blijft een dingetje. “Hij moet drie wedstrijden in de week kunnen volhouden. Hij kan ons naar een hoger niveau brengen, maar dat moet structureel.” Over het passeren van Owen Wijndal was Heitinga duidelijk. “Wijndal voldoet niet, is niet overtuigend genoeg. Je hebt geen voorbereiding en oefenwedstrijden, maar er is wel concurrentie. Nu is het aan Owen om te reageren: je kunt vluchten of vechten. Hij moet vechten.”

De keuze voor Youri Baas op zijn plek was geen moeilijke. “Hij doet het heel goed en was eerder een tijdje geblesseerd.” Achterin staat ook Edson Alvarez opgesteld om meer voetbal te krijgen. “Je wilt de creatieve spelers snel aan de bal krijgen. Tegen Feyenoord hadden we moeite in de eerste fase van de opbouw. Daarom kies ik voor een voetballend middenveld. Maar ze moeten hun verdedigende taken wel uitvoeren.”