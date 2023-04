Brobbey scoort niet, maar krijgt wel complimenten: 'Hij heeft exceptionele kwaliteiten'

Ajax-trainer John Heitinga verbaasde zondagmiddag vriend en vijand door zijn basiself voor het bezoek aan Go Ahead Eagles op meerdere posities te wijzigen. Niet alleen verschenen Youri Baas en Davy Klaassen in Deventer aan de aftrap. Ook Brian Brobbey had voor het eerst sinds lange tijd weer een basisplaats in de competitie. Hoewel de spits er niet in slaagde het verschil te maken, was Heitinga na afloop te spreken over diens optreden.

Ajax baarde afgelopen zomer opzien door bijna twintig miljoen euro neer te tellen voor de terugkeer van Brobbey. De Amsterdammer had Ajax een jaar eerder nog transfervrij verlaten voor RB Leipzig, maar zijn avontuur in Duitsland werd geen succes. Dat is zijn rentree in Nederland evenmin. Brobbey is in de competitie weliswaar gedeeld clubtopscorer, maar hij is er desondanks niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen. Sinds de trainerswissel moet Brobbey het voornamelijk doen met invalbeurten.

Op bezoek bij Go Ahead Eagles kreeg hij dus eindelijk weer een kans vanaf het begin. Steven Bergwijn was niet schadevrij uit De Klassieker tegen Feyenoord gekomen en nog niet fit genoeg om te beginnen. “Ik vind dat Brian een goede bijdrage heeft geleverd”, zei Heitinga na afloop van het duel op de persconferentie tegen FCUpdate.nl. “Ik had hem een goal gegund. Brian heeft exceptionele kwaliteiten. Hij heeft wapens.”

In Deventer maakte Brobbey vooral in de eerste helft dankbaar gebruik van zijn kwaliteiten. De jonge spits was beresterk in de duels en vormde daarmee bij vlagen een serieuze plaag voor de defensie van Go Ahead Eagles. Maar zijn fysiek zit Brobbey ook vaak genoeg dwars. Ook dit seizoen kampt de Amsterdammer geregeld met pijntjes. “Het allerbelangrijkste is dat hij het gaat volhouden, zodat hij meer dan één wedstrijd per week kan spelen”, zei Heitinga.

Tadic in de spits

Ook tegen Go Ahead Eagles haalde Brobbey het laatste fluitsignaal niet. Heitinga bracht diep in de tweede helft Bergwijn voor hem binnen de lijnen. Bergwijn nam zijn vertrouwde positie op de linkerflank in, Dusan Tadic keerde terug in de spits. “Je kijkt naar wat het beste is voor je ploeg. Ik denk dat Dusan het heel goed heeft gedaan en nog steeds doet in de spits. Bergwijn was niet in staat om negentig minuten te spelen. Dan komt er een kans voor een andere speler, vandaag voor Brobbey. Ga maar spelen. Normaal gesproken is dat altijd een win-winsituatie.”

Dat was op bezoek bij Go Ahead Eagles helaas voor Heitinga niet het geval. Ajax slaagde er niet in de zure nasmaak van de verloren Klassieker van zich af te spelen en bleef in de Adelaarshorst steken op een teleurstellend 0-0 gelijkspel.