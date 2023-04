Heitinga woedend over afgekeurde goal: 'Zo kun je geen prijzen pakken'

Ajax-trainer John Heitinga was woedend na de remise van zijn elftal op bezoek bij Go Ahead Eagles (0-0). Volgens hem was zijn elftal een glaszuiver doelpunt onthouden. In de analyse na het duel met ESPN ging het voor het overgrote gedeelte dan ook over de rol van de VAR, die het doelpunt van Mohammed Kudus afkeurde.

Ogenschijnlijk gebeurde dat onterecht, maar de VAR kon geen lijntjes trekken en dus bleef het eerst genomen besluit staat: geen doelpunt. “Een schandalige beslissing”, begon Heitinga zijn relaas. “Zo kun je geen prijzen pakken. Het is helaas een constatering die we vaker hebben gezien. De beslissingen vallen dit seizoen niet in ons voordeel uit. Wel rood, geen rood. Het valt niet in ons voordeel uit.”

Heitinga vond dat het een cruciaal moment in de wedstrijd was. “Als die goal goedgekeurd wordt, is het makkelijk. Waarom steekt hij zijn vlag omhoog? Je hebt de VAR. Laat het doorlopen en vlag dan pas. Kijk naar het topvoetbal. Daar wachten ze het moment ook af. Zelfs als het een meter is. Hier moeten we heel kritisch naar kijken. We moeten de regels nastreven en hopen dat het ook een keer onze kant opvalt.”

Want een voorsprong had Ajax over het dode punt heen kunnen helpen, dacht de oefenmeester. “Want Go Ahead Eagles is een stugge ploeg. Als je die goal maakt, dan moeten zij ook komen. En nogmaals: als mensen kunnen aantonen dat het buitenspel is, dan hoor je mij niet”, zei Heitinga, maar die was van dat laatste feit niet te overtuigen. “Hij moet zijn vlag niet omhoog steken.”

Vervolgens werd Heitinga gevraagd om zijn woede even te parkeren, maar na een korte analyse van de wedstrijd ("De eerste helft creëer je goede kansen, de tweede helft te weinig"), kwam hij toch nog even terug op het besluit van het team onder leiding van arbiter Sander van der Eijk. “Ik kom er nog wél even op terug. Als het geen buitenspel is, maakt dat het extra zuur”, besloot Heitinga.