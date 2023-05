Deze gigantische bonus krijgt Slot voor landstitel met Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft met het kampioenschap geweldig gepresteerd in Rotterdam-Zuid. De oefenmeester was al de best verdienende trainer ooit in de historie van de Stadionclub, maar kreeg daar bovenop ook een gigantische bonus voor het bereiken van deze prestatie.

“Hij verdient écht heel veel”, begint Valentijn Driessen over het salaris van Slot bij de talkshow Vandaag Inside. “Ik heb ook gehoord dat hij meer dan een miljoen euro heeft gekregen voor het kampioenschap en directe kwalificatie voor de Champions League. Tsja, als je presteert, dan mag je veel verdienen”, vond de journalist.

Maar het basisloon van Slot is ook al historisch hoog. Net als eerder al werd gemeld, weet Driessen namelijk dat de coach een salaris van zo'n twee miljoen euro kan bijschrijven. “Daarmee is hij de bestbetaalde trainer van Feyenoord ooit”, aldus Driessen, die ook weet dat Slot wel graag een goed salaris verdient. Dat is volgens hem een van de redenen dat hij nog altijd de overstap naar Tottenham Hotspur overweegt.

“Slot zit nog altijd bij de laatste drie kandidaten bij Spurs. Xabi Alonso is de eerste keuze, maar hij heeft geen tijd om een bespreking te houden, want hij moet presteren bij Leverkusen. Dus die kaart houdt hij tegen de borst, want Slot wil zo veel mogelijk geld verdienen”, weet Driessen. “En het liefst wil hij nog meer dan die twee miljoen euro aan loon, want Slot is gek op geld.”