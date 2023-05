'Deze situaties laten de willekeur van de scheidsrechters in Nederland zien'

Mike van der Hoorn kreeg een rode kaart tijdens de wedstrijd FC Utrecht - FC Emmen. Voor een soortgelijke actie kreeg Steven Berghuis tijdens FC Twente - Ajax een gele kaart. In de FCUpdate Podcast gaat het over het voorval, maar ook over het incident van Berghuis ná de wedstrijd en de totale willekeur van de scheidsrechters in Nederland.

Beluister hieronder de FCUpdate Podcast, vanaf minuut 10:30 gaat het over de situatie rondom Berghuis en of hij wel of niet een rode kaart moest hebben.