Dit betaalt Feyenoord voor de komst van Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki maakt deze zomer de overstap van FC Twente naar Feyenoord. De clubs hebben een akkoord bereikt over de transfer van de 24-jarige middenvelder. Tubantia schat dat Feyenoord een bedrag dat in de buurt van de acht miljoen euro betaalt voor de komst van Zerrouki, terwijl De Telegraaf rept over een transfersom van ruim zeven miljoen euro plus bonussen.

Zerrouki wordt hoe dan ook een van de duurste aankopen in de geschiedenis van Feyenoord. Onduidelijk is of de Algerijnse middenvelder Quinten Timber van de troon stoot. De middenvelder kwam vorig jaar voor een bedrag van naar schatting 7,5 à 8,5 miljoen euro over van FC Utrecht.

Als Zerrouki een persoonlijk akkoord bereikt met Feyenoord, gaat hij in De Kuip een contract voor vijf seizoenen tekenen. De middenvelder zal naar het zich laat aanzien komende zondag na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Emmen voor het eerst reageren op zijn aanstaande transfer.