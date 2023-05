Dit is de vermoedelijke opstelling van Feyenoord in de mogelijke kampioenswedstrijd

Feyenoord kan zondagmiddag voor de zestiende keer in de clubhistorie kampioen van Nederland worden. Dan zijn de Rotterdammers wel afhankelijk van PSV, dat niet mag winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam. Vervolgens moet Feyenoord zelf drie punten pakken in de stadsderby bij Excelsior.

Arne Slot kan in het Van Donge & De Roo Stadion niet beschikken over Gernot Trauner. De verdediger uit Oostenrijk kreeg onlangs in de wedstrijd tegen AS Roma een tik en was vervolgens een tijdje ziek. Hij is niet fit genoeg om in actie te kunnen komen, zo vertelde Slot vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de persconferentie. Volgens 1908.nl is Marcus Pedersen zijn logische vervanger.

Dat betekent dat Lutsharel Geertruida samen met Dávid Hancko in het hart van de defensie speelt. De linkerkant van de verdediging wordt ingevuld door Quilindschy Hartman. Op het middenveld kiest Slot zoals verwacht voor de bekende namen: Mats Wieffer, Sebastian Szymański en aanvoerder Orkun Kökçü. Er kwam voor die plekken ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Quinten Timber is terug bij de wedstrijdselectie.

In de voorhoede rouleert Slot ook regelmatig. Oussama Idrissi heeft een vrijwel vaste basisplaats als linksbuiten, terwijl Santiago Giménez de onbetwiste eerste spits is. Aan de rechterkant van de aanval is het stuivertje wisselen tussen Alireza Jahanbakhsh en Igor Paixão. De dribbelaar uit Brazilië lijkt tegen Excelsior de voorkeur te krijgen boven zijn ploeggenoot uit Iran. De wedstrijd begint zondag om 14.30 uur.