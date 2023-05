Dit zijn de mogelijke tegenstanders voor PSV in de Champions League

PSV gaat als nummer twee net als Feyenoord de Champions League. De Rotterdammers zijn als kampioen rechtsreeks geplaatst, maar voor PSV wachten eerst de voorrondes om een ticket voor deelname aan het miljardenbal te bemachtigen. Welke tegenstanders kan PSV in de voorronde treffen?

De Eindhovenaren wisten in een zeer moeilijke week - door het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij - op knappe wijze te winnen bij AZ. Daardoor wist PSV geheel op eigen kracht de tweede plek veilig te stellen, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League. Hoewel in een aantal competities nog een beslissingen moeten vallen, hebben de Eindhovenaren al wel een beeld van wie ze kunnen treffen in de volgende ronde.

PSV zal het in de derde voorronde gaan opnemen tegen de nummer twee van België (Antwerp FC, KRC Genk en Union Sint-Gillis), van Oekraïne (FC Dnipro, Zorya Luhansk), Griekenland (Panathinaikos), Servië (FK Cucaricki of TSC Backa Topola) of van Zwitserland (Lugano, Servette FC). Daarnaast is een ontmoeting tegen het Oostenrijkse Sturm Graz ook een optie. Mocht Antwerp FC als tweede eindigen in de Belgische competitie lonkt er dus een weerzien met oud-PSV-trainer Mark van Bommel.