Dit zingen de spelers van PSV in de spelersbus over doelman Joël Drommel

Joël Drommel is de gevierde man bij PSV na de overwinning op Ajax in de finale van de KNVB Beker. De 'bekerkeeper' van PSV pareerde de strafschop van Edson Álvarez, waardoor Fábio Silva de penaltyserie kon beslissen. De spelers van PSV zongen Drommel toe in de spelersbus op de weg terug naar Eindhoven.

Drommel zei zelf tegen ESPN dat hij een zware tijd heeft gehad. "Ik ben altijd in mezelf blijven geloven", zei hij. "Hard werken en er alles aan doen om terug te vechten en de top te halen. Ik heb heel diep gezeten en had het vorig jaar heel moeilijk. Ik heb alleen de beker gekeept, maar speel nu zo'n finale. Dat is een mega-moment voor mij."

Drommel kreeg na de wedstrijd ook complimenten van trainer Ruud van Nistelrooij, die de goalie het vertrouwen gaf om in het bekertoernooi te keepen. "Het is supermooi dat hij dat zegt. Ik heb mensen om me heen waar ik mee praat. Ook een mental coach, dat had ik nooit eerder gehad. Dat is heel goed voor me, ik kan me op die manier uiten."

De toekomst van Drommel is echter nog ongewis, aangezien hij geen tweede keus wil blijven. "Dat weet PSV en dat weet ik zelf ook. Ik wil gewoon spelen. Ik moet ook spelen, dan ontwikkel je jezelf als keeper zijnde. Ik ben nog niet rond aan het kijken. De focus lag nu op de finale en het seizoen is nog niet afgelopen. Maar de intentie is wel: Drommel moet spelen."