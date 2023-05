Ruud van Nistelrooij steekt na bekerwinst loftrompet over een PSV'er in het bijzonder

Ruud van Nistelrooij was zondagavond na de finale van de KNVB Beker lovend over Joël Drommel. De doelman kreeg van zijn trainer de kans om te keepen in het bekertoernooi en stelde niet teleur. Drommel stopte een belangrijke strafschop en kreeg na afloop snel bezoek van Van Nistelrooij.

"Ik vierde het even met de supporters", vertelde Van Nistelrooij na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "En ook met Drommel, die had ik als eerste te pakken. Hoe hij dit heeft opgepakt, dat snap je toch wel? Hij krijgt de kans om weer te keepen in het bekertoernooi. En dan pakt hij de beslissende penalty en winnen we die beker. Dan heb je stappen gemaakt. Zeker omdat hij vorig jaar nog moeite had met de druk."

De beslissing van Van Nistelrooij was de afgelopen weken onderwerp van gesprek in de media. Daar had de Brabander echter totaal geen boodschap aan. "Iedereen begon al: waarom stel je Drommel op? Maar ik heb 100% vertrouwen in zijn kwaliteiten. Dan gun ik het hem zo om deze prijs te winnen na alle wedstrijden die hij heeft gekeept. En ook nog beslissend in de penalty-serie. Daar geniet ik dan van."

Van Nistelrooij zag in de rust een aangeslagen PSV en is trots op de vechtlust van zijn ploeg, die zich in de tweede helft terugknokte in de wedstrijd. "Er zit veel karakter in. In de rust waren we toch wat aangeslagen. Maar we zijn rustig gebleven en bleven ons eigen spel spelen. We weten dat altijd een doelpunt kunnen maken, al kwamen we goed weg met die kans van Brobbey op de paal."