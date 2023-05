Doorselecteren: Feyenoord-selectie naast de Champions League-lat gelegd

Feyenoord gaat zich komend weekend hoogstwaarschijnlijk kronen tot landskampioen van Nederland. Daarmee gaat het rechtstreeks de groepsfase van de Champions League in. Hoe goed de prestaties nationaal en Europees waren dit seizoen: in de groepsfase van het miljardenbal speelde slechts één speler van de huidige selectie van de Rotterdammers ooit eerder. FCUpdate.nl legt de huidige selectie langs de meetlat om te kijken wat er nodig is om ook op dat niveau mee te kunnen.

Keepers

Met Justin Bijlow heeft Feyenoord voor de komende jaren in principe een perfecte sluitpost. Uit de eigen jeugdopleiding, betrouwbaar, geliefd bij de achterban en kan nog tien jaar mee. De kans is bovendien reëel dat hij de eerste keuze wordt bij het Nederlands elftal en dat is dan zeker het niveau waarmee Feyenoord de Champions League in kan. Cruciale voorwaarde is wel dat er een goede reservekeeper achter hem staat. Gezien zijn blessureverleden is dat meer dan een overbodige luxe. Met Timon Wellenreuther is dat zeker het geval, maar voor de Duitser is serieuze belangstelling gezien zijn aflopende contract. Ook Ofir Marciano is in de zomer transfervrij, Feyenoord zal hem wel willen laten gaan. Als Wellenreuther wel bijtekent, is alleen een nieuwe derde keeper nodig.

Champions League-niveau: Justin Bijlow

Twijfelgeval: Timon Wellenreuther

Komt tekort: Ofir Marciano, Thijs Jansen

Nodig: -

Verdediging

Ondanks de aanvallende speelstijl is de verdedigende betrouwbaarheid van Feyenoord dit seizoen een van de grote krachten. Zowel nationaal als internationaal oogden de Rotterdammers een solide eenheid. Toch wordt er in de Champions League een ander niveau gevraagd dan waarop de achterhoede is getest. Op dit moment speelde geen enkele verdediger van Feyenoord al in het miljardenbal: een aantal kwam alleen uit in de voorrondes.

Op basis van de topduels in de Eredivisie, Conference en Europa League komen Lutsharel Geertruida en David Hancko zeker door de keuring. Ook Gernot Trauner heeft zijn waarde meer dan bewezen, al moet je hem niet laten sprinten tegen spelers als Kylian Mbappé en Erling Haaland. Op de backposities zijn Quilindschy Hartman en Marcus Pedersen uitstekende krachten, maar voor beiden zal de stap in het begin nog bijzonder groot zijn. Pedersen is de perfecte twaalfde man, voor Hartman is het te hopen (maar nog allesbehalve zeker) dat hij de laatste stap naar dat niveau kan zetten.

Als dat niet het geval is, is er mogelijk een extra linkspoot nodig centraal of op de backpositie, want Hancko kan eventueel ook opschuiven. Aan huurling Jacob Rasmussen en Neraysho Kasanwirjo heb je in de Champions League (nog) niets. En ervaring met het allerhoogste niveau is gewenst, liefst met een Nederlands profiel. Stefan de Vrij is transfervrij na dit seizoen: de ideale kandidaat? Of als Geertruida de voorkeur krijgt centraal, zou Rick Karsdorp wellicht voor een niet al te hoog bedrag opgepikt kunnen worden in Rome gezien zijn relatie met José Mourinho. Slot wilde eerder Jan Paul van Hecke graag hebben: als zijn cluboptie niet gelicht wordt, is ook hij gratis op te pikken...

Champions League-niveau: David Hancko, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner

Twijfelgeval: Marcos López, Marcus Pedersen, Quilindschy Hartman

Komt tekort: Jacob Rasmussen, Neraysho Kasanwirjo

Nodig: Centrale verdediger met Champions League-ervaring, linksback eventueel

Middenveld

Hoe ziet het middenveld van Feyenoord er komend seizoen uit? Als iedereen aanblijft, huurling Sebastien Szymanski incluis, dan hoeft er op het middenveld in principe niets meer te gebeuren. Szymanski wordt de vaste tien, met aanwinst Ezequiel Bullaude en/of Thomas van den Belt als stand-in. Kökcu, net als Szymanski een vaste international en daarmee getest op het hoogste internationale niveau, blijft de dirigent en Mats Wieffer, Quinten Timber en Ramiz Zerrouki geven invulling aan het laatste plekje.

Wieffer heeft al een goede eerste indruk gemaakt bij het Nederlands elftal, waarmee hij heeft aangetoond het Champions League-niveau te beheersen. Al is het nog een beetje de vraag of hij dat volgend jaar in een bijvoorbeeld mindere vorm ook kan. Aanwinst Zerrouki is international van Algerije, maar zal even tijd nodig hebben om zich aan te passen aan Feyenoord. Dat eerste jaar heeft Bullaude straks achter de rug: gaan we van hem meer zien of past een verhuur beter bij hem? Timber is eindelijk weer helemaal fit en moet proberen om zijn oude niveau weer op te pikken.

Als alle huidige middenvelders ook komend jaar in De Kuip spelen, dan hoeft er normaliter niets meer bij. Gaan er nog wel spelers weg, dan kan Feyenoord ervoor kiezen om die één op één te vervangen. Ook dan is Champions League-ervaring een pre en lijkt het zwaartepunt meer aanvallend, dan verdedigend op het middenveld te liggen. Zou Georginio Wijnaldum al een optie zijn? Branco van den Boomen is transfervrij, maar is hij al klaar om Kökcü te vervangen? Een type Stijn Spierings is in elk geval niet nodig, want met Timber, Zerrouki en Wieffer is er genoeg groeipotentieel voor die plek.

Champions League-niveau: Orkun Kökcü, Sebastien Szymanski

Twijfelgeval: Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber

Onbekend: Thomas van den Belt, Ezequiel Bullaude

Komt tekort: Mohamed Taabouni, Francesco Antonucci, Ramon Hendriks

Nodig: Champions League-ervaring, aanvallende middenvelder

Aanval

De eerste speler mét minuten in de hoofdfase van de Champions League in de Feyenoord-selectie is gevonden: Oussama Idrissi. Namens Sevilla kwam hij tot 150 minuten, toch is gezien de wisselvallige vorm moeilijk in te schatten of de international van Marokko aan de linkerkant van de aanval van toegevoegde waarde kan zijn komend jaar. Hetzelfde geldt voor Javairo Dilrosun, die de laatste tijd met een flinke vormdip kampt. Hij heeft net als Igor Paixao nog wel de leeftijd om komend seizoen grote stappen te zetten.

Danilo lijkt alleen als stand-in van Santiago Giménez een optie op het Champions League-niveau, al is het de vraag wat hij als invaller teweeg kan brengen. Giménez heeft ook nog geen ervaring op het allerhoogste niveau, maar lijkt alles in huis te hebben om dat wel te gaan doen. Van het huidige kwintet op de vleugels voorin zal er vast iemand aansluiting vinden, maar een minder grillige, betrouwbare buitenspeler met iets meer ervaring is gewenst.

Jahanbakhsh speelt een geweldige tweede seizoenshelft en is international namens Iran, maar de kans lijkt vrijwel uitgesloten dat hij nog de stap gaat maken naar Champions League-niveau - al heeft hij vriend en vijand eerder verbaasd met zijn sterke tweede seizoenshelft. Voor Patrik Walemark lijkt een blessurevrij seizoen op huurbasis het beste. Als Slot erin slaagt om zijn voorhoede verder compleet te houden, kunnen er enkele vleugelspelers (tijdelijk) vertrekken of de huurverbintenis van Idrissi niet worden verlengd. Met dat geld kan een betere vervanger worden gezocht, aangevuld met mogelijk een fysiek sterke stormram om nog wat te forceren. Na de rode kaart van Giménez zal Feyenoord de eerste duels het zeker zonder de Mexicaan moeten stellen. De namen van Reiss Nelson en Crysenscio Summerville vielen eerder, maar of zij van een andere categorie zijn dan Idrissi, Dilrosun en Jahanbakhsh, is maar zeer de vraag.

Champions League-niveau: Santiago Giménez

Twijfelgeval: Danilo, Igor Paixao, Oussama Idrissi, Javairo Dilrosun, Alireza Jahanbakhsh

Komt tekort: Patrik Walemark, Christian Conteh, Aliou Balde, Marouan Azarkan

Nodig: Gelouterde buitenspeler, eventueel stormram