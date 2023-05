Driessen haalt uit naar Frank Arnesen: 'Heeft er verder een puinhoop van gemaakt'

Valentijn Driessen vindt dat Frank Arnesen niet moet pronken met de landstitel van Feyenoord. De voormalig technisch directeur van de Rotterdammers haalde Arne Slot twee jaar geleden naar De Kuip. Driessen is van mening dat Arnesen verder alleen maar fouten heeft gemaakt in Rotterdam-Zuid.

"Arnesen heeft een ding goed gedaan en dat is Slot binnenhalen", aldus Driessen in een video-item voor De Telegraaf. "Verder heeft hij er natuurlijk een puinhoop van gemaakt. In zijn eerste jaar mocht hij alleen investeren, dat zijn louter miskopen geweest. Daar plukt Feyenoord nu nog steeds de wrange vruchten van. Volgens mij betalen ze jaarlijks nog zo'n vier miljoen euro voor alle missers die Frank Arnesen heeft gemaakt."

Driessen ziet ook waar de basis van het huidige succes in De Kuip wel ligt. "De jeugdopleiding levert weer jeugdproducten. Dat waren allemaal mensen die al voordat Arnesen kwam bij Feyenoord in de jeugdopleiding zaten. Dus we mogen zeker wat kritisch zijn op de rol van Arnesen hoor. Wat hij goed heeft gedaan, is Slot naar de club halen", is de duidelijke mening van de chef voetbal van De Telegraaf.

Arnesen (66) streek begin 2020 neer bij Feyenoord, waar hij aan de slag ging als technisch directeur. Daarna kampte de Deense oud-voetballer met gezondheidsproblemen en werd in goed overleg met Feyenoord besloten dat hij zou stoppen. Uiteindelijk diende Arnesen halverwege 2022 zijn ontslag in. De Rotterdammers stelden vervolgens geen opvolger aan.