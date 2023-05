Driessen heeft nieuws over nieuwe trainer Ajax: 'Volgens mij moet je het in die hoek zoeken'

Ajax lijkt komende zomer een nieuwe trainer te gaan aanstellen. Volgens Valentijn Driessen gaat de nieuwe directeur voetbalzaken, de Duitser Sven Mislintat, geen landgenoot voor de groep zetten in de Johan Cruijff Arena, "dat zou wel heel makkelijk zijn." Volgens de Telegraaf-journalist zou de nieuwe trainer juist uit "de Spaanse hoek" afkomstig zijn.

Dat vertelde Driessen maandagavond in Vandaag Inside. Dat Ajax niet verder gaat met interim-trainer John Heitinga lijkt inmiddels een feit. De oud-verdediger nam het stokje halverwege het seizoen over van de ontslagen Alfred Schreuder, maar behaalde niet de gewenste resultaten. Zo lijkt Ajax naast Champions League-voetbal te gaan grijpen, werd de bekerfinale verloren tegen PSV en werden de Amsterdammers in de Europa League roemloos uitgeschakeld door Union Berlin.

"Heitinga weet nog van niets", begint Driessen zijn uiteenzetting. "Ik weet ook niet precies wie het is, maar volgens mij richting de Spaanse hoek denken met die Mislintat." Gezien de nationaliteit van Mislintat leek een Duitse trainer juist voor de hand te liggen in Amsterdam, maar daar zou de nieuwe directeur zich niet aan willen branden. "Dat zou wel heel makkelijk zijn, maar dan ben je wel kwetsbaar."

Johan Derksen vindt dat "belachelijk", zo blijkt. "Als Peter Bosz de meeste normale oplossing was, die is beschikbaar, heeft een Ajax-verleden en paste goed bij de club", somt Derksen op, "maar omdat hij ooit woorden gehad heeft met de niet-functionerende directeur (Edwin van der Sar, red.) kan dat niet." Driessen trekt een parallel met FC Volendam-trainer Wim Jonk. "Dat was de enige die de beleidsdraad van Johan Cruijff trouw bleef", beaamt Derksen, "en voor straf werd hij weggestuurd."