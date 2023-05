Droefenis in Zwolle: aanvoerder Bram van Polen mist huldiging PEC door blessure

Bram van Polen moet de huldiging van PEC Zwolle zaterdagavond aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder van de promovendus liep vrijdag op bezoek bij Helmond Sport (2-3 overwinning) een blessure op en moest naar de kant. Inmiddels heeft PEC de aard van de kwetsuur naar buiten gebracht.

De Zwollenaren laten zaterdag weten dat Van Polen een zware hersenschudding heeft opgelopen. Daarnaast zit er een breuk in zijn oogkas. Van Polen moest noodgedwongen tot diep in de nacht in het ziekenhuis blijven. Daarom is het voor de ervaren kracht niet verstandig om zaterdagavond bij de huldiging aanwezig te zijn. PEC wordt vanavond vanaf 18.00 uur in het Wezenlandenpark gehuldigd na de promotie naar de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

De inmiddels 37-jarige Van Polen baalt natuurlijk als een stekker dat hij het feest niet kan meemaken. "Beste supporters, ik kan er helaas niet bij zijn, maar kom vooral massaal naar het Wezenlandenpark vanmiddag en maak er samen met spelers, staf en medesupporters een fantastisch feest van! Dit hebben we samen met elkaar bewerkstelligd en meer dan verdiend!", laat de captain weten op de website van PEC.

Onlangs verlengde Van Polen zijn aflopende contract bij PEC nog met een jaar. Daarom zien we de routinier komend seizoen sowieso nog in de Eredivisie. Hij begint aan zijn zeventiende seizoen in dienst van De Blauwvingers. Van Polen werd al een kampioen van de Eerste Divisie en won met PEC ook de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Hij is recordhouder van meeste wedstrijden voor PEC.