'Duitse journalist heeft nieuws voor Ten Hag & co over interesse Gravenberch'

Hoe ziet de toekomst van Ryan Gravenberch eruit? De middenvelder van Bayern München blijft de gemoederen in ieder geval bezig houden. Volgens bronnen is de oud-Ajacied verschenen op verschillende verlanglijstjes van grootmachten uit de Premier League. Eerst werd Liverpool genoemd, waarna journalist Christian Falk weet dat ook Manchester United is geïnteresseerd. Al weet Falk ook dat nog wel eens een lastige taak kan worden om Gravenberch los te kweken uit Duitsland.

“Manchester United zal het moeilijk krijgen om Gravenberch te halen. Zoals Liverpool al eerder opmerkte: Bayern wil de Nederlander niet verkopen. Het management is hiervan al op de hoogte gesteld”, schrijft de doorgaans goed ingevoerde journalist. Volgens Falk is Bayern-trainer Thomas Tuchel tevreden over de ontwikkeling van de oud-Ajacied en wil hij hem er graag bijhouden. Zeker omdat Joshua Kimmich ook in de belangstelling staat van verschillende clubs.

Zijspoor

Gravenberch ligt nog tot de zomer van 2027 vast in Beieren, maar of de middenvelder die periode ook gaat volmaken is nog maar de vraag. De 21-jarige Amsterdammer is er in dit seizoen nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een basiskracht. Van een succesvolle transfer die hij afgelopen zomer dus maakte, is nog geen sprake.

Desondanks komt Gravenberch onder Tuchel wel vaker in actie dan hij kwam onder de inmiddels ontslagen Julian Nagelsmann. In afgelopen acht wedstrijden mocht hij zes keer meedoen en had hij tegen Werder Bremen een basisplaats.