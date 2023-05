Een échte clubman: dit is de reden waarom Alba na dit seizoen vertrekt bij FC Barcelona

Jordi Alba vertrekt na dit seizoen bij FC Barcelona. De vleugelverdediger maakte in de zomer van 2012 de overstap van Valencia naar de Catalaanse grootmacht en won vervolgens talloze prijzen, maar heeft besloten over een paar weken een streep te zetten onder zijn loopbaan in het Spotify Camp Nou. Niet omdat hij ontevreden was over zijn reserverol of zichzelf niet meer goed genoeg achtte voor dit niveau, maar om de club financieel te helpen.

Dat meldt Fabrizio Romano althans. Na het aangekondigde vertrek van Sergio Busquets was het de grote vraag wat Alba zou gaan doen. De vleugelverdediger was in de afgelopen jaren niet weg te denken van de linkerflank, maar is dit seizoen voorbijgestreefd door Alejandro Baldé. Alba heeft bij FC Barcelona nog een contract tot medio 2024 en had ervoor kunnen kiezen om nog een jaartje door te gaan, maar hij is evenals Busquets tot de conclusie gekomen dat het genoeg is geweest. En niet omdat hij zichzelf niet nóg een seizoen op de bank zag zitten, maar omdat hij zijn club dus wil helpen om er financieel weer bovenop te komen.

FC Barcelona haalde afgelopen zomer weliswaar de ene na de andere versterking voor veel geld naar Catalonië, maar daarvoor moest president Joan Laporta wel meerdere boekhoudkundige trucs uit de kast halen. Wil FC Barcelona zich deze zomer verder kunnen versterken, dan zal het afscheid moeten nemen van meerdere spelers. Het lijstje met spelers die na dit seizoen zouden mogen vertrekken puilt uit, maar het zal nog moeten blijken of de club erin slaagt hen daadwerkelijk van de hand te doen. Het vertrek van Busquets én Alba, jarenlang grootverdieners geweest, scheelt in ieder geval een enorme slok op de borrel.

Omdat het contract van Alba nog een jaar doorloopt, heeft hij normaal gesproken recht op het salaris dat hij volgend seizoen zou verdienen bij FC Barcelona. Volgens Romano heeft Alba echter besloten een deel van zijn salaris 'in te leveren'. Een mooie actie van een échte clubman. Alba droeg vooralsnog 458 keer het shirt van FC Barcelona. Hij veroverde anderhalve week geleden zijn zesde landstitel. Bovendien won Alba als basisspeler in 2015 in de Champions League. De Spanjaard heeft nog geen akkoord met een andere club.