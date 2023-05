El Ahmadi en Perez zijn het oneens over Speler van het Jaar in de Eredivisie

Nu het Eredivisie-seizoen erop zit, wordt de balans opgemaakt. De analisten van ESPN bogen zich bij Dit was het Weekend over de vraag wie de beste speler van het seizoen was. Kenneth Perez vindt gedeeld Eredivisie-topscorer Xavi Simons (PSV) de grootste uitblinker; Karim El Ahmadi kiest voor Orkun Kökçü (Feyenoord).

Perez wist niet wat hij kon verwachten van Simons. "Dat was toch een speler waar we allemaal benieuwd naar waren. Was het een Instagram-speler of echt een goede speler? Nou, het tweede is het geval. Het is een zeer goede speler die heel veel in zijn eentje moest doen. Hij is gedeeld topscorer geworden in zijn eerste seizoen en is nog hartstikke jong."

"Er zijn een paar dingen die minder leuk zijn, zoals zijn jankgezicht – vandaag leek het ook weer alsof hij al zijn ribben had gebroken – maar qua voetbal heeft hij mij zo ongelooflijk verrast", stelt de analist. El Ahmadi is ook zeer te spreken over het seizoen van de twintigjarige PSV-ster, maar kiest toch voor de aanvoerder van Feyenoord.

"Ik heb Kökçü gekozen, die vond ik wel de beste speler dit seizoen. Ook in Europese wedstrijden heeft hij het laten zien. Qua goals, assists, het zijn van een leider, vond ik hem de beste." Perez vraagt El Ahmadi of hij ook vindt dat Kökçü meer potentie heeft dan Xavi Simons. "Nou, als ik naar potentie kijk, dan is Kudus de beste speler van de Eredivisie", antwoordt El Ahmadi. "Als je kijkt naar wat ze dit seizoen hebben gepresteerd, dan kies ik Kökçü. Hij is medeverantwoordelijk voor het kampioenschap."