El Ahmadi stond voor opvallende terugkeer in de Eredivisie: 'Maar niet iedereen was het daarover eens'

Karim El Ahmadi vertrok in de zomer van 2018 transfervrij bij Feyenoord, maar het had weinig gescheeld of hij had vóór het beëindigen van zijn spelersloopbaan nog een keer in Nederland gevoetbald. De middenvelder vertelde dinsdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN dat Mark van Bommel destijds vroeg of hij het zag zitten om terug te keren naar Nederland en bij PSV te komen voetballen. De oud-speler van FC Twente en Feyenoord stond er zelf wel voor open, maar binnen PSV zat niet iedereen te springen om zijn komst.

Het succes van Mark van Bommel als trainer van Antwerp FC was één van de onderwerpen die dinsdagavond werden besproken bij Voetbalpraat. Van Bommel staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij de Antwerpenaren en sleepte afgelopen zondag zijn eerste hoofdprijs in België in de wacht. Antwerp FC was in de bekerfinale met 2-0 te sterk voor KV Mechelen. El Ahmadi kreeg bij Voetbalpraat de vraag of hij in Van Bommel een toptrainer ziet. “Ik vind dat hij echt een persoonlijkheid is. Als speler was dat hij al. Ik vond hem bij PSV ook wel aardig beginnen en nu is hij zichzelf in België verder aan het ontwikkelen.”

Van Bommel stond in het seizoen 2018/2019 aan het roer in Eindhoven. El Ahmadi had in de zomer van 2018 de overstap gemaakt van Feyenoord naar Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. Een snelle terugkeer naar Nederland behoorde dus tot de mogelijkheden. “Toen ik in Saoedi-Arabië was heb ik wat contact gehad met Van Bommel. Hij polste mij of ik wilde terugkeren naar Nederland. Binnen PSV was niet iedereen het daarover eens”, vertelde El Ahmadi. De oud-middenvelder zelf had wel oren naar een rentree in de Eredivisie. “Van Bommel maakte op mij wel echt een goede indruk tijdens de gesprekken die ik met hem heb gevoerd. We waren gewoon alleen maar aan het kijken of ik ervoor openstond. Hij maakte op mij toen al een hele goede indruk. De manier waarop hij tegen mij praatte, zijn visie op voetbal.”

Tot een samenwerking tussen Van Bommel en Al Ahmadi kwam het uiteindelijk dus niet. El Ahmadi beëindigde begin vorig jaar zijn spelersloopbaan. Van Bommel werd anderhalf jaar na zijn start bij PSV op straat gezet. Een avontuur bij VFL Wolfsburg werd evenmin een succes, waarna hij sinds afgelopen zomer werkzaam is in België. Na de eindzege van de Croky Cup richten Antwerp FC en Van Bommel zich nu op de landstitel. De achterstand op koploper KRC Genk is momenteel vijf punten, maar Antwerp FC heeft nog een wedstrijd tegoed. De bekerwinnaar speelt woensdagavond tegen Union.