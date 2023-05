Engelse media zien noodzaak: 'Deze wedstrijd helpt Ten Hag de club te overtuigen voor een nieuwe spits'

Erik ten Hag zal na de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion nog meer de wens hebben om een nieuwe spits te halen deze zomer. De Engelse media zien ook dat Manchester United weinig scoort en veel kansen creëert. Anthony Martial kon ook niet overtuigen in deze wedstrijd.

Tijdens de wedstrijd creëerde United een tal van kansen, maar de wens van Ten Hag voor een nieuwe spits werd steeds reëler. “Het zal Erik ten Hag ook helpen om zijn overtuiging aan te scherpen dat hij een nieuwe spits nodig heeft, en hoogstwaarschijnlijk Harry Kane. Vanavond had het team zestien schoten en geen doelpunten”, schrijft The Daily Mail.

Artikel gaat verder onder video

Anthony Martial kreeg afgelopen zomer veel vertrouwen van Ten Hag, maar na een aantal blessures blijft het doelpuntenaantal van de Fransman laag. “De aanvaller moet oppassen dat hij zijn plek niet kwijtraakt”, staat er in The Mirror. “Want Ten Hag mikt in de zomerperiode op minstens één nieuwe aanvaller. De United-baas was niet bang om zijn frustratie over de 27-jarige te tonen in de wedstrijd tegen Brighton.”

Erik ten Hag gaf in een eerdere persconferentie aan een nieuwe spits te willen voor aankomende zomer. Met Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani en Tammy Abraham staan er al een aantal spitsen in de belangstelling van de The Red Devils.