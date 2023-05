Enorme blamage voor kampioen FC Barcelona, Ter Stegen halverwege gewisseld

FC Barcelona heeft een gigantisch pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij Real Valladolid. De kampioen gaf de zege zelf compleet uit handen bij de ploeg die voor deze speelronde nog onder de degradatiestreep stond (3-1). Daardoor staat er een aantal records op de tocht.

Halverwege liet keeper Marc-André Ter Stegen zich wisselen. Mogelijk was hij geblesseerd of werd reservekeeper Iñaki Peña zijn competitiedebuut gegund, maar het is ook mogelijk dat de Duitser zich liet wisselen met het oog op de verdedigende records waarnaar hij met FC Barcelona op jacht is. In het eerste bedrijf kopte eerst verdediger Andreas Christensen al na twee minuten de bal in eigen doel en twintig minuten later veroorzaakte Eric Garcia een penalty, die werd benut door Cyle Larin.

Artikel gaat verder onder video

Ter Stegen hoopt uiteraard nog altijd op het record van Francisco Liaño, die in het seizoen 1993/94 liefst 26 clean sheets kon noteren. De Duitse sluitpost staat momenteel op ééntje minder en kan tegen Real Mallorca en Celta de Vigo dat nog verbeteren of evenaren in de laatste twee duels. Het verbreken van het record van de minste tegendoelpunt kan in elk geval niet meer, want met Pena in het doel incasseerde FC Barcelona het achttiende tegendoelpunt van het seizoen in het tweede bedrijf.

Gonzalo Plata tikte van dichtbij een kwartier voor het einde het derde doelpunt binnen. Eerst ging er nog een streep doorheen vanwege buitenspel van de weggestuurde Larin, maar de VAR concludeerde dat het geen buitenspel was. Omdat Real Valladolid ook nog tweemaal het aluminium raakte, mag FC Barcelona wel hopen dat het op gelijke hoogte komt met Deportivo (1993/94) en Atlético Madrid (2015/16) als het gaat om het laagste aantal tegengoals in een heel LaLiga-seizoen.

Dan moet het in de laatste twee duels dus de nul houden en dat zou betekenen dat Ter Stegen dat record wel in handen krijgt, mits de Duitser geen blessure opgelopen heeft. Mogelijk dat hij Peña speeltijd gunde op een moment dat een clean sheet geen optie meer was en in de laatste twee duels daardoor zelf wel kan spelen. FC Barcelona zal voor dat record echter beduidend scherper moeten zijn dan dinsdagavond, al zorgde Frenkie de Jong met een fraaie assist vlak voor tijd nog wel voor een hoogstandje bij de Catalaanse grootmacht en extra zekerheid voor het topscorerschap van Robert Lewandowski. Dát record gaat FC Barcelona wel vrijwel zeker binnenhalen.

𝐎𝐞𝐩𝐬, dat was snel! 🫣

Andreas Christensen kopt de bal binnen twee minuten al achter z'n eigen doelman.. 🥶#ZiggoSport #LaLiga #ValladolidBarça pic.twitter.com/thJmACs6Nt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 23, 2023

Cyle Larin zet Valladolid vanaf de stip op 2-0 tegen de kampioen! ✌🏻

Maar de manier waarop de penalty gegeven wordt, doet weer vele wenkbrauwen fronsen.. 😳#ZiggoSport #LaLiga #ValladolidBarça pic.twitter.com/TgwSYo3aUx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 23, 2023