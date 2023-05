Eringa doet opvallende verspreking: toekomst van Heitinga lijkt duidelijk

Pier Eringa, voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft zich in het bijzijn van een aantal journalisten versproken bij zijn verklaring over het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar. De RvC-voorzitter wilde geen uitspraak doen over een mogelijke trainer en zei daarbij opvallende woorden.

"De verantwoordelijk is van de zittende directie om een nieuwe trainer aan te stellen en dat hun keus daarna zal worden voorgelegd aan de RvC ter goedkeuring", zou Eringa hebben gezegd volgens De Telegraaf. Dat zou betekenen dat John Heitinga in dezer dagen te horen krijgt dat hij geen hoofdtrainer van Ajax zal zijn in het aankomende seizoen.

Eringa werd geconfronteerd met zijn uitspraken, maar probeerde duidelijk te maken dat hij het niet zo bedoelde en sprak over de trainerspositie bij het eerste elftal in het algemeen. Heitinga volgde in februari Alfred Schreuder op, maar veel beter werd het niet.

Vanochtend werd het vertrek van Edwin van der Sar bij Ajax aangekondigd. De algemeen directeur was sinds 2016 de werkzaam bij de Amsterdammers, maar kreeg dit seizoen veel kritiek te voortduren. De bestuurder werd tijdens het afscheid van Maarten Stekelenburg en Michael Reiziger uitgefloten door het thuispubliek.

Eringa wilde nog niet op de namen van Menno Geelen en Jordi Cruijff ingaan als mogelijke opvolgers van Van der Sar. "We gaan het niet over namen en kandidaten hebben. We gaan gewoon hard aan de slag als RvC, heel hard aan de slag. We zullen allerlei toestanden en middelen inzetten om in gesprek te komen met de beste kandidaten. We denken niet lichtzinnig door een aantal telefoontjes te plegen goede kandidaten te vinden. Ja, we gaan ook een headhuntersbureau inschakelen, maar ook ons eigen netwerk benutten."