ESPN brengt schokkend transfergerucht: Ten Hag denkt aan hereniging met Ajacied

Harry Kane en Victor Osimhen zijn de belangrijkste kandidaten om de spitspositie van Manchester United aankomende zomer te versterken, zo klinkt het woensdag vanuit Engeland. Mochten de aanvalsleiders van respectievelijk Tottenham Hotspur en Napoli financieel niet haalbaar blijken voor de club van trainer Erik ten Hag, dan zou Brian Brobbey als goedkoper alternatief gelden.

Het lijdt geen twijfel dat Ten Hag aankomende zomer een nieuwe spits wil inlijven bij Manchester United. De gehuurde Wout Weghorst keert na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk terug naar Burnley, terwijl Anthony Martial dit seizoen werd geteisterd door blessureleed. Ten Hag zet hoog in, want volgens zowel het doorgaans goed ingevoerde Manchester Evening News als de Britse tak van ESPN staan Kane en Osimhen bovenaan het verlanglijstje van de Nederlandse oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

Kane staat voor zijn laatste contractjaar bij Tottenham Hotspur en maakt voorlopig geen aanstalten om zijn volgend jaar zomer aflopende verbintenis te verlengen. Tottenham zal volgend seizoen niet actief zijn in de Champions League, waardoor Kane naar verluidt niet onwelwillend staat tegenover een zomers vertrek uit Londen.

Osimhen heeft na dit seizoen nog een contract voor twee jaar bij Napoli. De spits uit Nigeria beleeft met 23 doelpunten in 29 wedstrijden een topseizoen in de Serie A en kan op grote internationale belangstelling rekenen. Napoli zal vermoedelijk bij een uitgaande transfer van Osimhen geen genoegen nemen met een transfersom van minder dan 100 miljoen euro, waardoor zijn komst een utopie lijkt voor Ten Hag.

De voormalig trainer van Ajax oriënteert zich derhalve ook op andere opties. ESPN noemt Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Dusan Vlahovic (Juventus) en Tammy Abraham (AS Roma) als goedkopere alternatieven voor Kane en Osimhen, maar ook Brobbey wordt genoemd als optie. De Nederlands jeugdinternational speelde in de seizoenen 2020/21 en 2021/21 bij Ajax onder Ten Hag en werd afgelopen zomer al eens voorzichtig gepolst door de coach voor een transfer naar Manchester United. Brobbey koos er toen echter voor om RB Leipzig te verlaten voor een terugkeer bij Ajax. In Amsterdam is de spits echter niet onomstreden: hij was dit seizoen in de Eredivisie pas vijftien keer basisspeler.