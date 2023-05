Europa League-finale vol met inbreng van voormalig Eredivisie-bekenden

De Eredivisie is een van de belangrijkste kraamkamers van het Europese topvoetbal. Zeer regelmatig zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat een heel groot aantal spelers uit voorheen de Nederlandse competitie die op het hoogste podium het verschil maken. Met de Europa League-finale in aantocht duikt FCUpdate.nl samen met Jacks.nl in de cijfers voor deze eindstrijd: welke oude bekenden kunnen het verschil gaan maken?

Zowel bij Sevilla als ook AS Roma spelen voldoende oud-spelers uit de Eredivisie met scoringskansen. Lucas Ocampos was bij Ajax dit seizoen als huurling bepaald geen succes, maar is bij Sevilla wel weer van waarde. Een doelpunt van hem tegen AS Roma levert je 5.60 keer je inleg op Jacks.nl. Nemanja Gudelj is eveneens basisklant: een goal van hem levert je 17.00 je inleg op, terwijl een doelpunt van Karim Rekik liefst 25.00 keer je inleg opbrengt. Die quoteringen kunnen flink stijgen als je inzet op dat ze het openingsdoelpunt maken in de Europa League-finale.

Artikel gaat verder onder video

Voormalig FC Twente-voetballer Jesus Corona staat ook onder contract bij de Spaanse club, maar stond het grootste deel van het seizoen buitenspel met een kuitbeenbreuk en werd om die reden niet ingeschreven voor de Europa League. Hoewel hij dit weekend tegen Real Madrid weer speeltijd kreeg, zal hij woensdagavond dus niet bij de wedstrijdselectie zitten, omdat hij niet speelgerechtigd is.

Bij AS Roma heeft van de voormalig spelers uit de Eredivisie de voor Oranje opgeroepen Georginio Wijnaldum de grootste kans op een doelpunt (9.50x), gevolgd door Nemanja Matic (26.00x), terwijl een treffer van Rick Karsdorp liefst 35.00 keer je inleg oplevert. De verwachting is echter dat de voormalig Feyenoorder niet in actie kan komen in de finale, vanwege zijn knieblessure.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+