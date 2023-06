Eva Jinek verbijsterd: 'Uit je plaat gaan door een halfnaakte Ajacied... in godsnaam'

Het gaat de afgelopen maanden veel over hatelijke opmerkingen van voetbalfans op sociale media en daar kunnen ze bij Men's Health over meepraten. In december stond Ajax-aanvaller Steven Bergwijn op de cover van het mannenblad en dat heeft de nodige kritiek opgeleverd, vertelde hoofdredactrice Kirsten van den Berg dinsdagavond bij Jinek.

In de discussie over het vertrek van Edwin van der Sar werd Van den Berg gevraagd wat ze met voetbal heeft. Dat was immers niet het onderwerp waarvoor ze eigenlijk was uitgenodigd. "We hebben weleens een Ajacied op de cover gehad, ja. Toen heb ik heel Rotterdam over me heen gekregen, dus dat doen we ook nooit meer", lachte ze.

Presentatrice Eva Jinek vond het opmerkelijk om te horen: "Oh echt? Dat mensen helemaal uit hun pan gaan om zoiets… In godsnaam, over een Ajacied die halfnaakt op een cover staan." Jinek vroeg of de reacties Van den Berg ervan weerhouden om nog eens een Ajacied op de cover te zetten.

"Dat weet ik niet. Als het echt een international is, wil ik er wel over nadenken. Maar ik heb toen net even wat te veel kritiek ontvangen uit andere kanten van Nederland om dat nog eens te doen", aldus Van den Berg. Jinek reageerde: "Absurd."