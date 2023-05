Ex-Feyenoorder grijpt heldenrol en verzekert ticket voor duurste wedstrijd ter wereld

Coventry City mag dromen van een terugkeer in de Premier League. The Sky Blues, die in 2001 voor het laatst op het hoogste niveau speelden, veroverden woensdagavond een ticket voor de finale van de play-offs door Middlesbrough uit te schakelen.

Elf minuten na de pauze maakte voormalig Feyenoord-middenvelder Gustavo Hamer het enige doelpunt van de returnwedstrijd (0-1 zege). De eerste wedstrijd eindigde drie dagen geleden in een 0-0 gelijkspel, waardoor Coventry mag aantreden tegen Luton Town. De finale wordt op zaterdag 27 mei gespeeld op Wembley.

Luton Town won dinsdag met 2-0 van Sunderland, na de eerdere 2-1 nederlaag. De club speelde in het seizoen 1991/92 voor het laatst op het hoogste niveau, vlak voordat de Premier League werd opgericht (1992/93).

In de wedstrijd van 27 mei staat, zo luidt het clichΓ©, zo'n 200 miljoen pond op het spel, rekening houdend met alle geldbedragen die clubs in de Premier League komen aanwaaien. Daarmee wordt de finale van de play-offs gezien als de duurste wedstrijd ter wereld.