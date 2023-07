'Hamer zit Ten Hag mogelijk in de weg met fraaie transfer naar Premier League'

Gustavo Hamer (25) mag zich mogelijk alsnog verheugen op de Premier League. De middenvelder van Coventry City liep met zijn club na strafschoppen promotie naar het hoogste niveau mis, maar wordt volgens Sky Sports begeerd door Fulham. Hij kan na Kenny Tete en Terence Kongolo de derde Nederlander worden in dienst van The Cottagers.

Dat brengt het doorgaans goed ingevoerde Engelse medium zondagmiddag naar buiten. Met Coventry City reikte Hamer afgelopen seizoen als vaste basiskracht tot de finale om promotie naar de Premier League, maar moest daarin na pingels zijn meerdere erkennen in Luton Town. Hamers aandeel bleef met 41 officiële duels in het Championship (9 goals, 10 assists) uiteindelijk dus niet onopgemerkt.

Ook in de twee jaar daarvoor was Hamer een vaste basisklant op het tweede niveau van Engeland en dat zijn verbintenis over een jaar afloopt, maakt hem extra interessant voor Fulham. Welk bedrag er op tafel moet komen om hem los te weken, is nog niet bekend, maar aangezien Hamer zelf aangaf graag de stap naar de Premier League te maken, kan een deal voor alle partijen interessant zijn.

Mogelijk loopt Hamer met een overgang naar Fulham wel voor de voeten van Erik ten Hag. De Nederlandse manager wil Fred slijten bij Manchester United en Fulham was een van de gegadigden. De komst van Hamer kan dat echter in de weg zitten. Fred zelf is inmiddels van zaakwaarnemer gewisseld naar dezelfde als Gabriel Jesus. Naast Fulham zijn ook clubs uit Saudi-Arabië geïnteresseerd in de middenvelder van United.