‘Liverpool moet tóch vrezen voor vertrek sterkhouder(s); Galatasaray wil Erik ten Hag handje helpen’

Het had er woensdagmiddag alle schijn van dat Jordan Henderson ‘nee’ had gezegd tegen een lucratief voorstel uit Saudi-Arabië en Liverpool trouw zou blijven. Maar nu lijkt de middenvelder tóch op weg naar het Al-Ettifaq van Steven Gerrard. Ook Fabinho kan Liverpool deze zomer verlaten voor een avontuur in het Midden-Oosten.

Henderson verruilde Southampton in de zomer van 2011 in voor Liverpool en groeide in de voorbije jaren uit tot boegbeeld op Anfield. De middenvelder won als aanvoerder van het elftal van Jürgen Klopp in 2019 de Champions League en werd een jaar later kampioen van Engeland. Henderson kwam in het afgelopen seizoen nog in 43 wedstrijden in actie. Liverpool heeft het middenveld deze zomer echter al serieus versterkt en dat heeft consequenties voor de rol van Henderson. Volgens Fabrizio Romano is dat de reden waarom de Liverpool-captain inmiddels bereid is het voorstel van Al-Ettifaq te accepteren.

Artikel gaat verder onder video

De Britse verslaggever Ben Jacobs verzekerde twee dagen geleden nog dat Henderson bij Liverpool zou blijven om deelname aan het EK van volgend jaar in Duitsland niet in gevaar te brengen. Gerrard werd onlangs aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Al-Ettifaq en hoopt Henderson te kunnen presenteren als eerste topaanwinst. De club uit de Saudi Pro League dacht de middenvelder transfervrij over te kunnen nemen, maar Liverpool stemt daar niet mee in. Henderson heeft op Anfield nog een contract tot de zomer van 2025. Al-Ettifaq lijkt dus ‘gewoon’ een transfersom op tafel te moeten leggen.

Liverpool dreigt niet enkel Henderson, maar ook Fabinho kwijt te raken aan de Saudi Pro League. De Braziliaanse middenvelder staat bovenaan het verlanglijstje van Al Ittihad, dat zich deze zomer al versterkte met Karim Benzema, N’Golo Kanté én Jota. Fabinho moet de volgende ster worden voor de ploeg van trainer Nuno Espirito Santo. Hij zou inmiddels benaderd zijn, maar volgens Romano deed Al-Ettifaq nog geen formeel bod.

Fred

Ook op Old Trafford staat er het een en ander te gebeuren. De onderhandelingen tussen Manchester United en Internazionale over een transfer van André Onana bevinden zich in de afrondende fase. Bij de uitgang is het proppen geblazen, want Erik ten Hag hoopt deze zomer afscheid te nemen van een groot aantal overbodige spelers. Eén van hen is Fred. De Braziliaanse middenvelder kan volgens Romano rekenen op serieuze belangstelling van Galatasaray. De Turkse topclub zou Manchester United zelfs al benaderd hebben voor Fred. Het openingsbod is echter van tafel geveegd. Fred kan naar verluidt ook rekenen op interesse van Fulham en clubs uit Saudi-Arabië.