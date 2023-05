Gustavo Hamer heeft zich zaterdagavond onderscheiden in de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League tussen Coventry City en Luton Town. De voormalig middenvelder van Feyenoord den PEC Zwolle zette Coventry City halverwege de tweede helft op Wembley met een fraai schot op 1-1. Hamer was in de halve finale tegen Middlesbrough ook al goud waard voor Coventry City door het enige doelpunt van het tweeluik te maken.