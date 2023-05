Excelsior maakt zich op voor kampioensduel Feyenoord: Woudestein omgetoverd tot 'Fort Knox'

Excelsior heeft geen halve maatregelen genomen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De bezoekers kunnen tijdens de derby mogelijk kampioen van Nederland worden en dat brengt als vanzelfsprekend veel teweeg. Het Van Donge & De Roo Stadion is behoorlijk aangepakt voor de wedstrijd.

Zo is er rond het stadion een ring van containers neergezet, laat Excelsior weten op de clubwebsite. Daar komen fans alleen doorheen na het tonen van hun wedstrijdticket en een ID-bewijs. Daarnaast zal iedere bezoeker worden gefouilleerd. Excelsior roept toeschouwers op om dus geen vuurwerk mee te nemen en tijdens de wedstrijd niks op het veld te gooien. 'Wij reken op het gezonde verstand van iedereen dat het zo ver niet zal komen!', is te lezen op de website.

Artikel gaat verder onder video

De club uit Kralingen is zich ervan bewust dat er veel Feyenoorders aanwezig zullen zijn op Woudestein. De aanhang van de bezoekers krijgt via de website een verzoek. 'Wij zijn ons ervan bewust dat er veel bezoekers zullen zijn die Feyenoord-supporter zijn. Zij zijn te gast in ons huis en wij rekenen er dan ook op dat iedereen zich zo zal gedragen. We dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid! Dus op naar een mooie Rotterdamse voetbalmiddag!'

Volgens 1908.nl is ook het uitvak aangepakt om een mogelijke veldbestorming bij een titel van Feyenoord te voorkomen. Er zijn rond de plekken van de bezoekende fans speciale hekken geplaatst. Die hekken zijn voorzien van een speciale anti-klimstrip. Zo moet voorkomen worden dat mensen het veld kunnen betreden. Die maatregel werd opvallend genoeg niet genomen toen Feyenoord in 2017 ook kampioen kon worden op bezoek bij Excelsior.