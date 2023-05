Excelsior waarschuwt toeschouwers richting mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord

Excelsior maakt zich op voor de mogelijke kampioenswedstrijd van stadgenoot Feyenoord. De koploper van de Eredivisie kan aanstaande zondag op bezoek bij de buurman bij puntenverlies van PSV de landstitel pakken. Om die reden is men in het Van Donge & De Roo Stadion in opperste staat van paraatheid.

Feyenoord staat momenteel acht punt voor op achtervolger PSV, dat zaterdagavond een bezoekje brengt aan Sparta Rotterdam. Als de Eindhovenaren er niet in slagen om op Het Kasteel te winnen, kan Feyenoord zondag bij een driepunter tegen Excelsior de schaal in ontvangst nemen. Dat zorgt voor een stormloop op kaartjes voor die mogelijke kampioenswedstrijd. Excelsior heeft daarom strenge maatregelen aangekondigd.

Zo moeten alle tickets voor de wedstrijd op naam staan van de degene die het stadion zal betreden. Dat zal bij de poorten worden gecontroleerd door middel van een ID-bewijs. 'Geen ID-bewijs betekent ook geen toegang en er wordt dan ook geen restitutie verleend van de kosten van het ticket!', is de duidelijke boodschap van Excelsior. Het Van Donge & De Roo Stadion is zondagmiddag volledig uitverkocht.

Als Feyenoord daadwerkelijk kampioen worden, zal de Veiligheidsregio Rotterdam zelf ook veiligheidsmaatregelen treffen. Het is nog niet bekend hoe dit er uit gaan zien. Excelsior roept de toeschouwers via de clubkanalen ook op om geen vuurwerk mee te nemen en niks richting het veld te gooien. 'Wij gaan ervan uit dat alle bezoekers er zondag net als wij een feestje van willen maken. Dus op naar een mooie Rotterdamse voetbalmiddag!'