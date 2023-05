Fabrizio Romano bevestigt interesse van Ajax, PSV en AZ in Eredivisie-parel

FC Volendam is hard op weg zich te verzekeren van een langer verblijf in de Eredivisie en dat is zeker na afgelopen zaterdag voor een groot deel de verdienste van Xavier Mbuyamba. De verdediger was in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam tweemaal trefzeker en bezorgde zijn ploeg daarmee hoogstpersoonlijk een belangrijke 2-1 overwinning. Mbuyamba is sowieso bezig aan een goed seizoen en dat blijft niet onopgemerkt.

Volgens de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano wordt de ontwikkeling van de centrale verdediger in de gaten gehouden door meerdere topclubs uit de Eredivisie. Als we Romano moeten geloven, houden Ajax, AZ én PSV allemaal een oogje in het zeil. Mbuyamba verruilde de jeugdopleiding van MVV in de zomer van 2019 voor die van FC Barcelona. Een doorbraak in Spanje bleef uit, waarna hij een jaar later alweer vertrok naar Chelsea. Ook in Engeland slaagde Mbuyamba er niet in de stap naar het hoogste niveau te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk dat hem dat dus wel in Nederland gaat lukken. Mbuyamba streek afgelopen zomer neer in Nederland en groeide dit seizoen uit tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Wim Jonk. De verdediger kwam dit seizoen vooralsnog 28 keer in actie in alle competities. Hij is niet alleen in verdedigend opzicht van waarde voor FC Volendam, maar draagt ook aanvallend zijn steentje bij. Mbuyamba is met zijn 1,95 meter een dreigende kracht bij hoekschoppen. Dat bleek afgelopen zaterdag tegen Sparta nog, tegen wie hij twee keer scoorde met het hoofd. Mbuyamba bracht zijn seizoenstotaal daarmee op vijf.

Hoe concreet de interesse van Ajax, AZ en PSV is zal de komende tijd moeten blijken. Mbuyamba heeft bij FC Volendam nog een contract tot de zomer van 2025 en FC Volendam heeft de optie om daar nog een jaar aan toe te voegen. Heel gek is het overigens niet dat Ajax de ontwikkeling van de verdediger op de voet volgt. In Amsterdam houdt men immers rekening met een vertrek van Jurriën Timber en Edson Álvarez. De Mexicaan speelt vooral op het middenveld, maar is dit seizoen ook meermaals gebruikt als verdediger. Mbuyamba zou voor Ajax, maar zeker ook voor PSV eerder een versterking met het oog op de toekomst zijn.