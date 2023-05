Fabrizio Romano kondigt transfer Mark Flekken naar Premier League aan

Mark Flekken is volgens transferspecialist Fabrizio Romano bezig aan zijn laatste weken in de Bundesliga. De Italiaanse journalist meldt dat het Engelse Brentford op het punt staat om de doelman over te nemen van SC Freiburg.

De huidige nummer negen van de Premier League moet op zoek naar een nieuwe eerste doelman, nu de Spanjaard David Raya voor een zomers vertrek staat. "Mark Flekken wordt zijn vervanger", weet Romano op Twitter te melden. "De deal was maandag al zo goed als rond; Brentford is bereid akkoord te gaan met een vijfjarig contract."

Ook de transfersom die de Engelse middenmoter neertelt voor de Nederlandse keeper is bekend bij Romano. De club zou 13 miljoen euro overmaken aan Freiburg, dat in de Bundesliga al zeker is van de vijfde plaats maar in de laatste twee ronden nog hoopt een plekje te stijgen en zich daarmee te kwalificeren voor de Champions League. Het bedrag staat gelijk aan de vertrekclausule in het contract van Flekken, waar Brentford dus gebruik van gaat maken.

Flekken komt sinds 2018 uit voor Freiburg, waarmee hij de afgelopen jaren al op een verdienstelijke zesde en vijfde plaats in de Bundesliga eindigde. In 2009 werd de doelman door Alemannia Aachen weggeplukt uit de jeugdopleiding van Roda JC, waarna hij via Greuther Fürth en MSV Duisburg bij zijn huidige werkgever belandde. In maart 2022 gunde Louis van Gaal hem zijn debuut in het Nederlands elftal, waarvoor hij inmiddels vier wedstrijden mocht keepen. Daarmee kwam Flekken in het rijtje internationals die nooit in de Eredivisie hebben gespeeld. Ook spelers als Jimmy Floyd Hasselbaink en Jordi Cruijff komen daarop voor.