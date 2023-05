'FC Barcelona dreigt Gündogan mis te lopen: City-middenvelder gelinkt aan gevoelige transfer'

Het seizoen is weliswaar nog niet voorbij, maar de geruchtenmolen draait al een tijdje op volle kracht. Ook bij Manchester City. De kampioen van Engeland hoopt zich volgende maand ook te verzekeren van de eindzege van de Champions League, maar is op de achtergrond druk bezig Ilkay Gündogan binnenboord te houden. De aanvoerder is in het bezit van een aflopend contract en heeft over interesse niks te klagen. Naast FC Barcelona heeft ook Arsenal hem op de korrel.

Dat meldt de doorgaans zeer goed geïnformeerde David Ornstein van The Athletic althans. Gündogan maakte in de zomer van 2016 de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City en groeide sindsdien uit tot belangrijke kracht in het elftal van Josep Guardiola. De Duitse middenvelder had vorig seizoen nog een cruciaal aandeel in het binnenhalen van de landstitel door tweemaal toe te slaan in de gedenkwaardige kampioenswedstrijd tegen Aston Villa. Ook dit seizoen is Gündogan een vast gezicht op het middenveld van Manchester City, waarmee hij zich zaterdag voor de derde keer op rij tot landskampioen kroonde en op 10 juni de Champions League-winst in de wacht hoopt te slepen.

Na de Champions League-finale tegen Internazionale zal moeten blijken wat Gündogan zijn vervolgstap is. De middenvelder kan bijtekenen bij Manchester City, dat hem naar verluidt een nieuw voorstel heeft gedaan. Gündogan kan echter ook rekenen op de nadrukkelijke interesse van FC Barcelona. De Catalanen willen zich graag verder versterken en wegens de beperkte financiële middelen mikken ze vooral op transfervrije spelers. Volgens Spaanse media zou Gündogan bij FC Barcelona voor drie jaar kunnen tekenen. Zijn jawoord heeft hij echter nog niet gegeven, waardoor ook Arsenal nog mag hopen op zijn komst. Volgens Ornstein hoopt Mikel Arteta Gündogan te strikken als vervanger van Granit Xhaha, die mogelijk transfervrij het Emirates Stadium uitloopt.

Champions League

Een transfer van Gündogan naar Arsenal zou natuurlijk wat gevoelig zijn, zeker na de titelstrijd tussen Manchester City en Arsenal. Voor de Noord-Londenaren duurde het seizoen net iets te lang. Nu de titelstrijd is beslist kan Arsenal zich gaan richten op volgend seizoen. The Gunners staan voor hun rentree in de Champions League en hopen zich daarom serieus te versterken. Naast Gündogan worden ook Declan Rice (West Ham United) en Mason Mount (Chelsea) door Ornstein gelinkt aan een transfer naar de huidige nummer twee van de Premier League. Mount zou zich echter ook kunnen verheugen op belangstelling van Liverpool en Manchester United, terwijl Chelsea zijn in 2024 aflopende contract zou willen openbreken.

Ornstein maakte maandagmorgen eveneens melding van de belangstelling voor Mohammed Kudus. Drie Engelse topclubs zouden de Ajacied op de korrel hebben als versterking voor volgend seizoen.