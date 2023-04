'Gündogan hint op gesprekken met FC Barcelona; Catalanen weten prijskaartje voor oude bekende'

Het huidige seizoen is weliswaar nog niet afgelopen, maar op de achtergrond is FC Barcelona al druk bezig met de samenstelling van de selectie voor het nieuwe seizoen. In Spanje wordt nadrukkelijk gespeculeerd over een terugkeer van Lionel Messi. Bovendien zou FC Barcelona azen op de transfervrije komst van Ilkay Gündogan. Volgens de middenvelder van nu nog Manchester City lopen er gesprekken, al viel de naam van de club niet.

Manchester City speelt woensdagavond de return tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. Na de 3-0 overwinning in de heenwedstrijd lijkt plaatsing voor de halve finales een formaliteit voor de ploeg van trainer Pep Guardiola. Manchester City is er veel aan gelegen er dit seizoen eindelijk met de eindzege van de Champions League vandoor te gaan. Dat zal ook gelden voor Gündogan, die naar alle waarschijnlijkheid aan zijn laatste maanden in Engeland bezig is.

Gündogan maakte in de zomer van 2016 de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City en gaf zijn prijzenkast sindsdien een flinke boost. Maar de Champions League ontbreekt nog. Het zou voor Gündogan natuurlijk een mooi einde van zijn periode in Engeland betekenen. De middenvelder is in het bezit van een aflopend contract en lijkt niet van plan dat te verlengen. Gündogan wordt al tijden in verband gebracht met FC Barcelona, dat wegens de financiële prestatie vooral speurt naar transfervrije versterking.

De Duitser bevestigde in gesprek met Sport dat er ‘privégesprekken’ lopen. “Ik denk dat dat normaal is. Zonder diep in de details te treden, er is nog niets beslist. De onderhandelingen gaan verder en als er een besluit is genomen, dan ben jij de eerste die het hoort”, wordt Gündogan geciteerd. FC Barcelona ziet in de middenvelder van Manchester City een ideale versterking voor het middenveld. Trainer Xavi Hernández moet in de eindfase van dit seizoen flink puzzelen op het middenveld. Frenkie de Jong en Pedri stonden de voorbije weken aan de kant met een blessure. Bovendien komt Sergi Roberto dit seizoen mogelijk niet meer in actie.

Oude bekende ook op het lijstje

FC Barcelona stevent in eigen land af op het kampioenschap, maar kon in Europa geen potten breken. De Catalanen werden in de Champions League al in de groepsfase uitgeschakeld en in februari door Manchester United uit de Europa League geknikkerd. Versterking is dus geen overbodige luxe. Ook de naam van Dani Olmo wordt gelinkt aan FC Barcelona. Olmo heeft een verleden in de jeugdopleiding van de Catalaanse club. Hij is op dit moment speler van RB Leipzig. Dat lijkt hem deze zomer te willen verkopen, omdat hij zijn aflopende contract in 2024 mogelijk niet gaat verlengen. Volgens Sport moet Olmo komende zomer dertig miljoen euro kosten.