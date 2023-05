FC Barcelona-fans hebben een duidelijke wens en laten van zich horen na zege op Espanyol

FC Barcelona is eindelijk weer kampioen van Spanje. De formatie van trainer Xavi Hernández boekte zondagavond een 4-2 zege op bezoek bij rivaal Espanyol en is daardoor niet meer te achterhalen door de achtervolgers uit Madrid. De eerste landstitel sinds 2019 maakt niet alleen veel los bij de spelers, staf en clubleiding, maar ook bij de supporters. Zondagavond gingen duizenden fans de straat op om het feest in te luiden. Daarbij staken ze hun wens voor komende zomer niet onder stoelen of banken: Lionel Messi moet naar 'huis' komen.

'Messi, Messi, Messi', riepen de feestvierende FC Barcelona-supporters in de straten van de binnenstad. De Argentijn vertrok in de zomer van 2021 noodgedwongen transfervrij naar Paris Saint-Germain, maar wordt inmiddels al een tijdje nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Barça. Die geruchten zijn er sinds zondagavond nóg hardnekkiger op geworden. President Joan Laporta liet bij Jijantes FC optekenen dat de club er alles aan gaat doen om de terugkeer van Messi mogelijk te maken. Hoewel daar ongetwijfeld flink wat haken en ogen aan zitten, deelt een groot deel van de achterban de wens van Laporta, in ieder geval de supporters op onderstaande beelden.