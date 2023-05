FC Twente zoekt aanvallers, maar ontkent serieuze interesse in Mats Seuntjens

Mats Seuntjens ruilt RKC Waalwijk komende zomer in voor FC Utrecht, maar had volgens verschillende media ook voor FC Twente kunnen kiezen. De Tukkers geven echter aan dat de club uit Enschede nooit heeft overwogen om serieus werk te maken van de komst van de routinier, zo geeft technisch directeur Jan Streuer aan.

Lange tijd leek FC Twente - mede omdat het RKC-trainer Joseph Oosting ook al naar Enschede heeft gehaald - op pole-position te liggen om Seuntjens over te nemen van RKC. Toch kiest de Bredanaar voor FC Utrecht, al zijn de Tukkers volgend technisch directeur Jan Streuer nooit concreet geweest voor de aanvaller: "Mats is aan de bal een heel goede speler, maar je moet je afvragen of hij bij onze manier van spelen past als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier waarop wij drukken zetten", zegt de technisch directeur in gesprek met Tubantia.

Daaruit kan opgemaakt worden dat Seuntjens niet heel hoog op het lijstje van FC Twente stond. Jan Streuer geeft wel toe in gesprek te zijn met een andere aanvaller, namelijk Feyenoorder Marouan Azarkan, die op huurbasis uitkomt voor Excelsior: "Dat was een oriënterend gesprek”, luidt de korte reactie van Streuer.

Van Bommel

Duidelijk is in ieder geval dat de Tukkers zich willen versterken met een aanvaller, want ook MVV'er Ruben van Bommel staat op het verlanglijstje van FC Twente. Op de zoon van Antwerp-trainer binnen te halen zal de nummer vijf van Nederland echter goed zijn best moeten doen, want Van Bommel kan rekenen op interesse uit bijna de gehele Eredivisie.